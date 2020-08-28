日本放送協會(NHK)報道，日本首相安倍晉三因健康理由計劃辭職，受消息影響，日股急跌，日圓應聲彈起。隨著安倍晉三辭任，市場憂慮由其提出的「安倍經濟學」能否持續。

新加坡銀行外匯分析師Moh Siong Sim表示，作為任期最長的首相，安倍晉三的離任的確會引發市場緊張和擔憂，安倍經濟學能否延續亦存在不確定性。但他認為，安倍辭任不會對日圓產生持久的影響，因為繼任者都是來自自民黨，並可能是安倍的親密盟友，仍有機會延續安倍經濟學。

法國農業信貸銀行預計，安倍經濟學在安倍任期結束後仍會繼續存在，美元兌日圓的壓力僅屬暫時性。該行指，由於自民黨仍然掌權，儘管安倍的潛在繼任者可能與安倍在修憲等問題上存在意見分歧，但他們基本上認同安倍的經濟政策。

另外，日本瑞穗銀行首席外匯策略師Kengo Suzuki表示，安倍辭職的消息確實增加了安倍經濟學終結的可能性，從而提振了日元的買盤，但他認為關鍵還是在於日本央行貨幣政策的變化。他又指，日圓可能只會短暫走高，因為除了安倍請辭的消息，市場尚存在其他因素，包括新冠病毒、美國大選以及地緣政治緊張局勢等。

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