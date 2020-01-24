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日本首相安倍晉三下午在東京首相官邸召開記者會，正式宣布辭去首相一職。市場憂慮安倍經濟學持續性，日圓升勢凌厲，每美元兌日圓一度高見105.88水平，現報105.89，升0.64%。每百日圓兌港元亦突破7.3關口，高位見7.32算，現報7.3196，升0.65%。

安倍晉三於記者會上表示，安倍經濟學的三支箭成功地促進了就業，結束了20年的通貨緊縮。

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日本放送協會(NHK)報道，日本首相安倍晉三因健康理由計劃辭職，日圓應聲彈起，每美元兌日圓一度高見106.11，漲0.4%，現報106.28，漲0.27%。每百日圓兌港元一度高見7.3算，現報7.29，升0.27%。

澳洲銀行高級外匯策略員Rodrigo Catril表示，若安倍晉三辭職，安倍經濟學以及黑田東彥的日本央行超寬鬆政策能否獲得支持都是個問題。他估計，美元兌日圓匯率到年底將達1美元兌103日圓。

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