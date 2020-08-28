中國平安（2318）營運利潤為743.1億元，按年上升1.13%，純利按年則跌29.7%至688.83億元。聯席首席執行官兼首席財務官姚波在業績會指出，因為平保為唯一實施IFRS 9的內地保險公司，計入投資資產公充值，對利潤波動會較大。雖然今年上半年受疫情影響各業務，不過撇除短期投資波動的營運利潤保持穩定，可以反映平保中長期的業務趨勢，而該行的分紅亦會與營運利潤掛鈎。

總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，上半年不需要面見銷售的業務都有高速發展，如保障型、複雜產品等需面見的銷售則受到影響。今年在新冠肺炎疫情的長期影響，該行營運利潤在去年增幅68%的基礎，今年再上升是不容易，屬相當穩健，滿意該行業務、科技、改革方面的表現。

在2018年下半年開始進行壽險業務轉型，新業務價值增長開始放緩。聯席首席執行官陳心穎表示，該行曾在2004年亦進行了業務改革，雖然經歷兩三年痛苦時間，但定下未來10年的快速增長。她指現時在人口紅利減少，客戶需求轉變下，傳統「大進大出」的增長不能持久。該行從數碼化經營、營銷體系、綜合金融產品策略和銷售渠道等改革，每年都有相當難度。她指目前有15個項目進行，進度不錯，期望今年底可完成試點，明年開始大規模推廣，見到改革的成果。

記者：歐陽偉昉

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