都市麗人（2298）中期虧損達1.31億元人民幣（下同），去年同期純利為3546.6萬元，每股基本虧損為0.0589元，不派息。

上半年集團收入按年跌近4成至13.33億元，經營虧損為1.09億元，2019年同期錄經盈利潤為4300.5萬元。

集團的上半年毛利率為48.7%，按年升7.6個百分點，主要因繼續實施轉型計劃，優化供應鏈管理、商品運營及商品企劃的能力，從而降低成本和提高毛利率；期內原材料價格平均下跌約3.4%；以及期內，以較大折扣向海外市場出售部分已在去年全額提取撥備的舊存貨。

記者：方楚茵

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

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