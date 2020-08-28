保利置業（0119）上半年純利按年跌77.8%至僅8.28億港元（下同），每股基本盈利為0.2262元，不派中期息。

集團上半年收入按年跌25.8%至129.89億元，期內出售附屬公司帶來了2.65億元的虧損。分部業績方面，集團上半年的物業發展為41.55億元，按年跌32%﹔物業投資及管理虧損為2863.9萬元，2019年中期利潤為近2億元﹔酒店營運虧損為9139.5萬元，2019年中期虧損為6114.4萬元﹔其他營運為3868.7萬元，按年跌一成。

上半年，保利置業合約銷售金額約196億元人民幣，完成全年銷售目標520億元人民幣之38%，主要在售項目90個，其中首次開盤項目僅6個。上半年資產負債比率為79%，按年升0.9個百分點。

記者：方楚茵

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