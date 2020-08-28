合景泰富（1813）早前披露分拆物管業務合景悠活在港上市，投資者關注進度及實物分派水平。集團指出，在向聯交所遞交A1表後，現階段聯交所正在看合景悠活的年報及招股書，並提出問題，由集團解釋。但集團已公布合景悠活會進行平行分拆，故股東會得到新股的股份，但現階段談實物分派水平仍然尚早，將於招股書披露。

上半年物業管理項目的總收入為5.47億元，按年升50.6%，分部業績達1.51億元，按年升近2倍。問到多元化發展的情況，集團指目前教育業務正處於培養階段，大健康產業則在成都已有一個項目落地。至於其他業務的分拆可能，集團表示會再進一步研究。

談到土儲方面，集團城市更新項目正加快推進，目前已有32個推進項目，當中26個已簽約，預計總可售面積約1800萬平方米，總可售貨值達到6100億元人民幣（下同），並有可出租商業物業達260萬平方米。而今年將加快推進包括廣州市天河區的舊村項目，料於今年10月可啟動拆遷，另外廣州市三個舊村項目中，已有一個完成拆遷，兩個今年三月啟動拆遷，佛山則有4個項目等，料明年供貨100億以上。

商業物業方面，集團預期未來3至5年將開業16個全新商場，新增經營面積達110萬平方米，分布在北京、廣州、佛山等地。同時，集團亦有6個寫字樓項目在未來開業。

未計城市更新項目的截至六月底權益前土儲面積達到2500萬平方米，總可售貨值5100億元。集團指，在土儲充裕下，加上下半年有大量新貨入市，並且多在廣州、深圳等位置好銷售佳的地區，故只要宏觀政策無大調整，有信心完成全年目標。

記者：方楚茵

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