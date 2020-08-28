【15：00更新】共同社引述消息報道，安倍於會上表示「潰瘍性大腸炎復發，需要接受一段時間的持續治療。不能像以前執政時一樣突然辭職給大家添麻煩，所以作出決斷」。 日股收市跌1.41%。【更新段完】

【14：42更新】共同社報道，安倍已於自民黨總部召開的幹部會議上稱，「因為疾病而變得無法作出正確判斷」而辭職。另外，共同社亦引述消息指，安倍向身邊人士表示，有意不設臨時代理，任職到選出下一任首相為止，以盡責任。

而NHK報道，曾為經濟產業大臣的執政黨自民黨員世耕弘成(Hiroshige Seko)證實，安倍向自民黨領導人表示打算卸任，同時亦稱，他沒有競選領導人的計劃。【更新段完】

【13：56更新】日本放送協會(NHK)報道，安倍被告知他需要在未來一年接受治療。日本財務大臣麻生太郎不願針對安倍的辭職發表評論。而共同社指，安倍晉三將在下午3點的自民黨會議上宣布辭職。

根據台媒報道，接任首相的可能人選，第一是現任副總理、財務大臣麻生太郎，後續依序為官房長官菅義偉、外相茂木敏充、總務大臣高市早苗，以及防衛大臣河野太郎。

【更新段完】

【13：12原文】日本放送協會(NHK)報道，日本首相安倍晉三因健康理由計劃辭職，日本日經指數下跌2.1%至22,717.02點。報道沒有說明消息來源。安倍晉三將於日本時間17:00（即香港時間下午4點）舉行新聞發布會解釋辭職原因。NHK報道稱，安倍希望避免政府運營受到自己健康狀況的干擾。

日本共同社亦引述日本自民黨相關人士透露，首相安倍晉三基本決定辭職。

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