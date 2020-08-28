汽車股東風（0489）午後公布業績，期內純利30.18億元人民幣，下同），按年跌64.5%；派中期息0.1元，與去年持平。

東風半日報5.36元，升0.37%。期內收入505.76億元，按年增4.4%，主要來自商用車銷售收入增加；綜合毛利率約15.5%，按年減少0.6個百分點。

汽車銷售表現方面，東風上半年銷售汽車114.45萬輛，按年下降16.7%，降幅略比行業水平的跌16.9%為佳。其中乘用車銷售收入594.35億元，按年下降約23.2%；商用車銷售收入428.31億元，年增11.5%。

東風指出，上半年有此成績得來不易，因集團處於疫情中心地區，首季受疫情影響明顯；整體復工復產亦比其他車企晚一個月，但在第二季銷量仍能跑贏大市，按年增長11.9%，高於行業1.6個百分點。

記者：陳子凌

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