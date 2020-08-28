大酒店（0045）宣布，重組持有泰國曼谷半島酒店及泰國鄉村俱樂部等資產的合營公司，大酒店將向合營股東Phataraprasit收購泰國曼谷半島酒店餘下五成股權及周邊土地權益，代價為5.46億元現金加上泰國鄉村俱樂部及TCC地皮五成股權。

交易完成後，大酒店將全資持有曼谷半島酒店 ，全權負責及控制曼谷半島酒店及其周邊土地的開發、管理及日後營運；同時不再負責泰國鄉村俱樂部及 TCC 地塊的開發、管理及日後營運。

大酒店指，重組符合公司擁有及管理酒店的主要業務，並反映公司及 Phataraprasit 股東解決所有當前及可能附帶的糾紛（包括就曼谷半島酒店之酒店管理協議的糾紛）的意願。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

兌吧上半年虧損收窄至4784萬元 不派息

ETF大幅偏離科指 南方︰投資者勿高追 應謹慎了解溢價水平

中信上半年少賺近兩成 派息0.10元

招商局港口半年純利15.46億 按年跌78%

恒指半日升218點 科指股佔大市首5大成交 美團、小米創上市新高

中信上半年少賺近兩成 派息0.10元

招商局港口半年純利15.46億 按年跌78%