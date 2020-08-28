今早突然炒上的建滔積層板（1888），中午公布中期業績。期內純利跌32%至7.33億元，但公司認為財政狀況穩健，決定派中期息0.1元，與去年持平，再派特別息1.9元以回饋股東，合共派息2元。

建滔積層板半日報8.96，升10.21%。上半年營業額68.08億元，按年跌11%。其中覆銅面板部門營業額按年微跌5%至66.02億元；地產部門因主要以銷售餘貨為主，營業額下降67%至1.34億元。

另外，因疫情期間證券市場波動，以及隨之而來的事態發展，按公平值計入損益的權益工具公平值變動錄得虧損，和出售部份按公平值計入其他全面收益的債務工具，令相關利息收入下跌70.7%至7165.9萬元。

記者：陳子凌

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