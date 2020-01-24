【有片：選股王】科指ETF宜觀望才入市 聯想具不錯吸引力
文章日期：2020年8月28日 12:34
恒指升218點，收報25500點，成交金額819億元。聯儲局宣布將政策目標定為在一定時間內平均為2%，容許通脹高於2%水平，意味零利率將持續更長時間。措施屬預期之內，市場反應是債息先跌後升，金價跌，科技股偏軟，銀行股、旅遊相關股份向好。港股今早初段變化不大，但之後愈升愈有，友邦（1299）升3%突破80元關口，銀行、消費、餐飲、旅遊相關股份同樣向好。
科技股個別發展，ATM偏軟，小米（1810）高見23.85元，收報23.35元，升9.37%，眾安（6060）急升後升幅顯著收窄，金蝶（0268）則升跌逾3%、後倒升近5%。整體上科技股即日走勢往往上衝下洗，暫時最強的是小米，但兩天升逾20%後不宜再高追，ATM中騰訊（0700）很弱，美團（3690）比較波動，但會是短線低吸炒波幅的道選。
南方恒生科技股ETF（3033）今早掛牌，昨日提供的上市起始價為7.5元，但今早竟然開市報20元，買入後迅間輸了60%。就算是盤中亦曾由7.6元拉升至9.3元，其後又跌回7.8元，似乎在操作上有些技術問題，與科技指數脫節。有興趣的投資者可能再觀望一段時間才入市會較好。
相對於其他熱門科技股進入大上大落格局，聯想（0992）股價仍可穩步向好。個人電腦業務需殷切，數據中心和3S業務都快速增長，以當前僅約10倍的市盈率，未來數年業績又有望增長，即使沒有其他科技股的高速成長，還是有不錯的吸引力，適合一些既喜歡科技股、又無法承受波動性的投資者。若能稍為回落至5元邊可收集。
張兆聰