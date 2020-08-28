兌吧上半年虧損收窄至4784萬元 不派息

兌吧 （1753）公布，上半年集團虧損收窄至4783.9萬元人民幣（下同），去年同期蝕3.82億元，每股虧損5分，不派中期息，去年同期派9分。

期內，集團錄得收入4.68億元，按年削4成。上半年使用運營SaaS平台業務的付費客戶增27.9%至727名，新簽合約總價值約3960萬元，按年增1.58倍，用戶運營SaaS平台業務收入錄283.53億元，按年增1.66倍。互動式效果廣告業務錄得人入4.4億元，按年跌42.8%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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