南方東英發行的本港首隻科指ETF第一日掛牌，出現大幅偏離指數的情況，南方東英首席ETF策略師李雪恒表示，投資者應謹慎了解溢價水平，勿胡亂高追。

中午，南方東英亦發公告，重申該ETF的每單位資產淨值，現為7.5409元，基金的最新每單位資產淨值及即日估計每單位資產淨值發佈於基金的網站，投資者在買賣基金的單位時應小心行事。

科指ETF首登場 曾大幅偏離指數 散戶接貨帳面輸6成

南方恒生科技ETF（3033）今首日掛牌，初始價為7.5元，但其「獨家在綫申購商」華盛證盛，在開市前交易時段竟出現20元的成交，大幅溢價1.67倍。

即使不計該離奇成交，該ETF首日亦一直偏離指數。科指中午收報7637點，雖然再創新高，但升幅為1.28%。而該ETF中午報7.8元，較初始價有4%升幅。

事實上，科指今日開市報跌，最多曾跌逾1.4%。相反，該ETF上午未曾報跌，盤中即使不計20元成交，最高亦曾見8.695元，較其初始價高出15.9%，最低亦有7.565元。

南方東英首席ETF策略師李雪恒認為，從成交額去看，該ETF的需求大，因而做成一定溢價，在該行與流通量提供者（又稱莊家）的努力下，已有足夠貨源平衡價格水平，目前溢價已回復到合理水平。據港交所網站，該ETF有兩間莊家，分別是DRW Singapore Pte. Ltd及Flow Traders Hong Kong Limited。

他又指，ETF為自由流通的市場的產品，投資者在買賣之前，應要謹慎了解ETF價格是否合理，與ETF的價格淨值是否存在合理的溢價或折讓水平，在分析過後才應進行買賣。他強調，投資ETF時不應急於部署，以免做成高追。

截至中午，該ETF成交額20.24億元，中午收報7.8元，而據南方的網站，該ETF的每單位資產淨值，為7.5409元，即暫時溢價3.44%。

據該ETF的發行資料，預計年度跟蹤偏離度約為2%。科指推出一個月以來，由於需求殷切，除南方外，恒生（0011）亦擬在下周五推出科指ETF，名為恒生科技指數ETF（3032）。

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