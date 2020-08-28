中信上半年少賺近兩成 派息0.10元
文章日期：2020年8月28日 12:25
中信（0267）公布中期業績，上半年純利270.14億元，其中包括出售麥當勞內地和香港業務22%股權的收益24億元，按年跌19.4%，每股盈利0.93元，中期息每股0.10元，比去年同期少派0.08元。
期內，集團收入2558.02億元，按年跌7.71%，淨利息收入730.86億元，按年增1.14%；淨手續費及佣金收入錄307.16億元，按年增1.96%；銷售收入錄1387.9億元，按年跌16%。
上半年金融板塊錄得淨利潤219億元，按年跌14%；非金融板塊中，製造業錄得淨利潤28億元，按年跌20%。資源能源板塊實現淨利潤港幣7.06億元，按年跌66%。
截至上半年，中信股份合併債務9525.84億元，其中借款1517.62億元，已發行債務工具8008.22億元，當中中信銀行債務為6655.35億元。
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