招商局港口半年純利15.46億 按年跌78%
文章日期：2020年8月28日 12:24
招商局港口（0144）午後公布業績，期內純利15.46億元，按年跌76.3%。派中期息0.18元，去年同期派0.22元。招商局港口半日報9元，無升跌。
上半年收入40.7億元，按年少8.7%。期內集裝箱吞吐量5478萬TEU，按年增長0.6%。其中，中國、香港及台灣港口合共完成集裝箱吞吐量4263萬手TEU，按年下降3.3%，主要因為進出口需求受疫情在全球蔓延的影響；海外地區港口集裝箱吞吐量1224萬TEU，按年增16.6%，主要受益於Terminal Link於今年3月完成收購8個碼頭 後新增吞吐量貢獻，以及多哥和巴西的港口吞吐量增長。港口散雜貨業務吞吐量則為1.99億噸，按年下降10.9%。
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