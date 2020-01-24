美聯儲局新策擬長期保持低息，恒指今早高開49點後，曾跌22點見25258點，短暫穿10天線(25310點)，其後最多曾升284點報25565點，再向250天線(25778點)出發。資金續炒作科指股，連同剛上市的南方科技ETF（3033），半日首五大成交金額均與科指有關。

恒指半日升218點或0.87%，報25500點，成交金額819億元；國指升25點或0.25%，報10227點。恒生科技指數收報7637點，升1.28%。

藍籌42隻升，5隻下跌，3隻無升跌。蒙牛（2319）升10.7%，收報39.3元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌2.06%，收報546.5元，是跌幅最大的藍籌，同時，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低64點。友邦（1299）升3.29%，收報80.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌，其中有4隻破頂。美團（3690）創上市新高，見274.4元，收報270.2元，跌0.3%；小米（1810）創上市新高，見23.85元，收報23.35元，升9.37%；眾安在綫（6060）創52周高，見58元，收報54.65元，升1.67%；同程藝龍（0780）創52周高，見15.76元，收報15.72元，升1.42%。

科指成份股表現最好的是小米，而最差的是網龍（0777）收報21.05元，跌15.46%。

追蹤科指的南方科指ETF首日上市，上市初始價為7.5元，但開市前交易時段竟曾高見20元，較初始價大升1.67倍，且有成交，接貨者半日帳面輸61%。該ETF半日收報7.8元，較初始價升4%。

藍籌當中，多隻破頂，包括恒隆地產（0101）創52周高，見22.15元，收報22.1元，升1.84%；創科實業（0669）創上市新高，見100.6元，收報100.1元，升2.3%；蒙牛乳業（2319）創上市新高，見39.65元，收報39.3元，升10.7%。而今日公布業績的工行（1398）則破底，見52周低4.51元，收報4.53元，無升跌。

港股中其他股份亦有多隻再破頂，包括碧桂園服務（6098）創上市新高，見56元，收報54.9元，升0.55%；永升生活服務（1995）創上市新高，見16.76元，收報16.4元，升0.61%；李寧（2331）創上市新高，見34.75元，收報33.8元，跌0.29%；藥明生物（2269）創上市新高，見209.2元，收報206元，升5.1%；海底撈（6862）創上市新高，見53.9元，收報53.65元，升7.95%；九毛九（9922）創上市新高，見18.46元，收報18.46元，升5.01%。

香港電視（1137）上半年虧轉盈賺1.09億元，下半年GMV目標28至30億，股價亦創上市新高，見10.36元，收報9.65元，升0.94%。

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