中電調任彭達思為集團總監兼首席策略及變革總裁
文章日期：2020年8月28日 12:13
中電控股（0002）宣布，由2021年4月1日開始，彭達思將出任新設立的職務，擔任集團總監兼首席策略及變革總裁。Nicolas Tissot則接替彭達思，獲委任為中電控股財務總裁。
為確保職務交接順利， Nicolas Tissot將於下月7日開始出任中電控股的副財務總裁。
Nicolas Tissot在加入中電前，是總部位於法國的必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）的副執行總裁兼首席財務官。
中電半日收報75.75元，上升0.66%。
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