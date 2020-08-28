中電控股（0002）宣布，由2021年4月1日開始，彭達思將出任新設立的職務，擔任集團總監兼首席策略及變革總裁。Nicolas Tissot則接替彭達思，獲委任為中電控股財務總裁。

為確保職務交接順利， Nicolas Tissot將於下月7日開始出任中電控股的副財務總裁。

Nicolas Tissot在加入中電前，是總部位於法國的必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）的副執行總裁兼首席財務官。

中電半日收報75.75元，上升0.66%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

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