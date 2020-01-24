港元1個月期HIBOR連升2日，再升10.64點子至0.36732%，1個月HIBOR升40.79%，升幅計是2020年5月22日後最大，1個月HIBOR是2020年7月13日後最高，當日報0.38232%。

港元現報7.7501元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.7503元，亦曾升值最多2點子，報7.75元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升29.32點子至0.35%；1星期HIBOR升28.34點子至0.46768%；2星期HIBOR升15.53點子至0.36423%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.16點子至0.47119%；6個月期HIBOR升0.94點子至0.65869%；12個月期HIBOR無升跌0點子至0.87268%。

美元指數現報92.893貶值0.108或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.15638%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2109%，連續6日擴闊，利差是2020年7月10日後最高，當日差距為0.2239%，對上一次連續第6日擴闊，是2019年11月14日，當日利差報0.9889%。

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