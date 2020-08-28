《蘋果日報》報道，旗下發行部職員今日將報紙送至華潤旗下VanGO便利店，惟店員稱接到公司通告今天起不售賣《蘋果》，但並無解釋原因。據報，受影響報章涉約1000份。本報已就事件向華潤萬家查詢，該集團回應指，是正常商業決定。

國企華潤萬家是華潤集團旗下零售連鎖式企業，旗下擁有VanGO、U購 select等多個品牌。

《蘋果日報》母企壹傳媒（0282）現報0.34元，跌6.85%。

其他報道

「黃店」阿布泰旗下11間分店明日起售《蘋果日報》

聯合航空或要求飛行員休無薪假 料創最大規模紀錄

萬科︰入股泰禾成功與否 取決泰禾的「求生欲」

科指ETF首登場 曾大幅偏離指數 散戶接貨帳面輸6成

雷軍曾豪言「賺一倍」小米創上市新高 惟投資者2年後仍未獲利翻倍

美國貿易代表：中國接近全兌現促進農業貿改承諾

傳百勝中國下周開始招股

香港電視一度炒高8% 中績佳兼計劃拓展海外市場

TikTok承認收到Walmart提購 安撫員工不要擔心自己的工作

百濟神州簽訂開發新冠藥物獨家授權協議

字節跳動擬制訂後備計劃 不排除短暫停止TikTok美國業務運作

微軟聯手Walmart 收購TikTok 擬加入電子商務功能

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm