華潤旗下便利店VanGO突停售《蘋果日報》華潤萬家：正常商業決定
文章日期：2020年8月28日 11:35
《蘋果日報》報道，旗下發行部職員今日將報紙送至華潤旗下VanGO便利店，惟店員稱接到公司通告今天起不售賣《蘋果》，但並無解釋原因。據報，受影響報章涉約1000份。本報已就事件向華潤萬家查詢，該集團回應指，是正常商業決定。
國企華潤萬家是華潤集團旗下零售連鎖式企業，旗下擁有VanGO、U購 select等多個品牌。
《蘋果日報》母企壹傳媒（0282）現報0.34元，跌6.85%。
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