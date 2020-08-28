美國聯合航空公司宣布，若沒有政府進一步援助，將準備要求2850名飛行員休無薪假，這將創最大規模的紀錄，相當於飛行員總數的21%。

新冠疫情令航空業界陷入嚴冬。航空公司已要求美國政府再支援250億美元(約1937.5億港元)，以幫助發放截至3月的員工薪資。第一筆援助將於9月底到期，援助的附加條件是禁止在10月1日前裁員，惟美國國會就抗疫援助的協商陷入停滯，因未能就廣泛的援助措施達成一致。

聯合航空裁員計劃將於10月1日至11月30日進行，公司表示，裁員人數是根據今年剩餘時間的當前出行需求以及預期飛行計劃而定。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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