左起 萬科執行副總裁、財務負責人韓慧華、執行副總裁、首席運營官兼執董王海武、總裁兼首席執行官祝兼執董九勝及董事會秘書朱旭

資金鏈頻臨斷裂的泰禾集團（深000732），上月獲萬科（2202，深000002）做白武士斥24億元入股近2成。萬科總裁兼首席執行官祝九勝指出，入股成為泰禾第二大股東是否成功，取決於三個要素，包括泰禾自身的「求生欲」、金融機構的理解程度，「泰禾現在確實是過度負債的，如果要求還本付息就會現金流斷裂，要麼集體沉船，要麼集體上岸」、最後是「福建省政府和信用辦會以什麼姿態、什麼方案來應對」。

祝九勝指出，萬科將全程參與過程來妥善處理，但「底線是不影響萬科的收益、股東的收益和觀感」。

上月，泰禾大股東黃其森旗下的泰禾投資與向萬科旗下的海南萬益簽署《股份轉讓框架協議》，泰禾投資擬將其持有泰禾集團的19.9%股份轉讓給海南萬益，轉讓價格為每股4.9元(人民幣．下同)，涉資約為24.27億元。

至於近年多間內房分拆物管、商業等業務上市，萬科已建立起除開發業務外的物流、商業、長租公寓、教育、冰雪等多個板塊。但當被問到會否分拆體量較大的物流及商業時，執行副總裁、首席運營官王海武指，雖然物流、商業地產等業務未來都想上市，但未有明確計劃。

萬科上半年房地產開發及相關資產經營業務的結算毛利率為24.1%，較2019年同期下降4.2個百分點，執行副總裁、財務負責人韓慧華指出， 2019年是萬科毛利率的高點，主要結轉的都是2017-2018年出售的項目，但現在市場企穩，地價上升，故現售項目都較以往結算的毛利率低，料下半年仍會窄幅回落。

買地方面，集團指一直維持穩健投資，會按投資原則去進行，而目前手上土儲足夠未來2至3年發展，故會觀察客戶及市場變化再去捕捉投資機會，但不會追高，也不會過份保守。中期集團的負債率則降至27%。

記者：方楚茵

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