科指ETF首登場 曾大幅偏離指數 散戶接貨帳面輸6成
文章日期：2020年8月28日 11:02
首隻恒生科技指數（科指）ETF今日登場，南方恒生科技（3033）掛牌，初始價定為7.5元，但開市前交易時段竟曾高見20元，較初始價大升1.67倍，且有成交，接貨者至今帳面輸6成。
中資新浪旗下的華盛證券為該ETF的「獨家在線申購商」，而據了解，20元的成交，亦是在華盛的平台完成的。
該ETF目前報8.12元，較上市初始價升8.3%。但若在20元接貨的散戶，帳面輸59.4%。
事實上，該ETF旨在追蹤科指表現，而今日科指曾最多跌1.47%，暫倒升0.86%，而該ETF最低價亦有0.9%的升幅，與指數表現有落差。
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