首隻恒生科技指數（科指）ETF今日登場，南方恒生科技（3033）掛牌，初始價定為7.5元，但開市前交易時段竟曾高見20元，較初始價大升1.67倍，且有成交，接貨者至今帳面輸6成。

中資新浪旗下的華盛證券為該ETF的「獨家在線申購商」，而據了解，20元的成交，亦是在華盛的平台完成的。

該ETF目前報8.12元，較上市初始價升8.3%。但若在20元接貨的散戶，帳面輸59.4%。

事實上，該ETF旨在追蹤科指表現，而今日科指曾最多跌1.47%，暫倒升0.86%，而該ETF最低價亦有0.9%的升幅，與指數表現有落差。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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