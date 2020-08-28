熱門中資科技股小米（1810）連升兩日後仍未見疲態，今早一度升7.26%，高見22.9元，創上市2年來新高，今年迄今已累漲逾一倍。小米現報22.85元，升7.03%。

小米於2018年7月於本港主板上市，為本港首隻同股不同權股份，當時招股價為17元。小米創辦人雷軍曾聲稱，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，意味小米今日最高股價仍未達標。

小米本周放榜，次季收入升3.1%至535.38億元（人民幣，下同），勝市場預期的跌1%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整淨利潤錄33.73億元，雖按年下滑7.2%，仍遠勝預期的35%跌幅。

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