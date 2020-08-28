美國貿易代表辦公室首席農業談判代表多德(Gregg Doud)表示，中國幾乎已兌現促進農業貿易的所有改革承諾。

多德在美國大豆出口委員會網絡研討會上表示，中國在中美第一階段貿易協議中同意做出促進農業貿易的57項結構性改革，已完成其中50項。

多德稱，中國開放牛肉和禽類市場，乳制品貿易變化巨大，美國出口增長23%；又稱，美國3500間工廠獲准向中國出口農產品，之前只有1500間。

他指出，美國對華農產品出口增長11%；豬肉出口增長31%，達到紀錄最高水平；禽肉出口增長7%。他稱，正在肉類貿易方面取得一些進展，真正重大的進展。

多德表示，大豆貿易表現落後，但狀況正在改變，過去幾周大豆對外銷售情況非常好，今年秋季美國對中國及世界其他地區的大豆出貨將很繁忙，並透露下月初公布大豆出口銷售數字將接近歷史高位。

被問及如果中國未能達到採購目標時，多德回應稱，雙方將繼續對話和討論，這是一份為期兩年的承諾，因此必須關注一段時期內的發展。

他表示，中美不僅在農業領域，還在各方面繼續進行大量討論和對話，又表示中國不只是說說而已，而是真的採購，現在希望能維持該速度。

另外，美國農業部發布的數據，中國上周進口的美國牛肉創歷史新高。中國購買3300噸牛肉，創出美國對中國牛肉銷售的周最高紀錄。

中國有關採購銷售，是履行兩國在1月份第一階段貿易協議中的承諾。

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