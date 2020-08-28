TikTok 行政總裁Kevin Mayer突然離職後，彭博引述消息指，TikTok提早數小時與數千名美國和歐洲雇員舉行虛擬員工大會，安撫員工並承諾很快提供關於公司未來的更明確信息。

報道指，在長達一個小時的員工會議上，員工們向TikTok臨時CEO Vanessa Pappas、總法律顧問Erich Andersen和全球業務解決方案副總裁Blake Chandlee匿名提出了一系列問題。TikTok高層承認有關甲骨文和微軟-Walmart提出收購之事，並向員工保證兩周後將可以通報更多信息。

報道指，Kevin Mayer是在深夜發信通知員工決定離開公司，很多員工當時已經入睡，是早上通過新聞或晨會才得知有關消息。消息指，在員工大會上，高層亦回答了有關Kevin Mayer離職的問題，並以冷靜但樂觀的態度告訴員工們不要擔心自己的工作，也不要讓高管變動影響日常運營。

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講者：

曾淵滄教授

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