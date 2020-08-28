百濟神州（6160）公布，與北京丹序生物製藥簽訂一項獨家授權協議。百濟神州將在大中華地區以外的全球範圍內，開發、生產及商業化丹序生物在研新冠病毒中和抗體，包括DXP-593和DXP-604。在臨床前研究中，丹序生物利用高通量單細胞測序技術，已從新冠肺炎康復者恢復期血樣中，篩選出多款強效中和新冠病毒抗體。

該公司指出，安慰劑對照的1期臨床試驗預計將於9月在澳洲啟動，而將在多個國家開展的1/2期臨床試驗，將於10月初之前啟動，入組輕度至中度的新冠肺炎患者。

根據協議條款，百百濟神州計劃在大中華地區以外的全球範圍內，針對一款或多款候選藥物進行開發，而丹序生物將保留在大中華地區的相關權利。丹序生物將獲得一筆首付款，並在達到註冊及商業化里程碑後，有資格獲得付款。此外，丹序生物還將有資格獲得未來產品兩位數比例的銷售額分級特許權使用費。

百濟神州現報146.7元，下跌0.54%。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

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