字節跳動擬制訂後備計劃 不排除短暫停止TikTok美國業務運作
文章日期：2020年8月28日 09:52
美國總統特朗普在8月6日簽署行政命令，要求在9月中開始禁止美國人及企業，與TikTok母公司字節跳動交易。《路透》引述消息人士指，TikTok正制訂應急計劃，考慮短暫停止TikTok美國業務。
據報，字節跳動正與微軟及甲骨文等美國公司，洽商出售其美國資產，料最早周五會有具體決定。然而，倘9月中旬之前未能與收購方達成協議，字節跳動正為被迫關閉其美國業務的可能性作準備。消息人士又指，字節跳動希望關閉美國業務僅屬暫時性。
另有知情人士補充，字節跳動亦為TikTok美國僱員和供應商制訂計劃，以便在TikTok關閉後對他們進行補償。報道指，由於目前TikTok營運充斥不確定性，TikTok已經凍結美國大部分空缺職位的招聘，只招聘了計劃招聘崗位的5%。字節跳動沒有就報道置評。
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