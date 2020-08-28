微軟聯手Walmart 收購TikTok 擬加入電子商務功能
文章日期：2020年8月28日 09:39
彭博引述消息指，微軟正聯手Walmart對抗甲骨文，競購字節跳動旗下TikTok的美國資產；本周內可能達成交易。Walmart亦在電郵中證實與微軟「合作」求購TikTok，以推動公司第三方線上市場部門和新成立的廣告部門的發展。
Walmart指，與微軟聯手競購將「滿足美國TikTok用戶的期望，同時消除美國政府監管機構的擔憂」。
報道引述消息，Walmart加入交易將可把電子商務功能帶入美國TikTok。為對付共同的競爭對手亞馬遜，微軟和沃爾瑪已經在雲應用方面建立合作。
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