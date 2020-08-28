彭博引述消息指，微軟正聯手Walmart對抗甲骨文，競購字節跳動旗下TikTok的美國資產；本周內可能達成交易。Walmart亦在電郵中證實與微軟「合作」求購TikTok，以推動公司第三方線上市場部門和新成立的廣告部門的發展。

Walmart指，與微軟聯手競購將「滿足美國TikTok用戶的期望，同時消除美國政府監管機構的擔憂」。

報道引述消息，Walmart加入交易將可把電子商務功能帶入美國TikTok。為對付共同的競爭對手亞馬遜，微軟和沃爾瑪已經在雲應用方面建立合作。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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