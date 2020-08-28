樂遊科技（1089）公布，獲要約人騰訊（0700）附屬公司，以每股註銷價3.3219元提出私有化。完成後，建議撤銷股份之上市地位。公司股份今早復牌，股價上升。

每股註銷價較該公司停牌前收市價3.18元，溢價約4.46%。購股權要約價介乎0.2219至1.4119元，視乎購股權行使價而定。因此，就該建議包括購股權要約，應付最高現金代價約116.07億元。

樂遊科技股份現報3.24元，上升1.89%。騰訊現報549.5元，下跌1.52%。

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擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

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