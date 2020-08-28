恒指今早高開49點或0.2%，報25330點，成交金額30億元；國指今早低開3點或0.04%，報10198點。恒生科技指數收報7521點，跌0.25%。

藍籌21隻升，23隻下跌，6隻無升跌。蒙牛（2319）升2.82%，報36.5元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌0.91%，報8.75元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.29%，報78.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點；騰訊（0700）跌0.72%，報554元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

多間公司公布業績，績前表現如下，農行（1288）開市報2.69元，無升跌；國航（0753）開市報5.46元，升1.11%；歌禮製藥（1672）開市報3.08元，升0.65%；交行（3328）開市報4.2元，無升跌；比亞迪股份（1211）開市報78元，跌0.13%；比亞迪電子（0285）開市報27.15元，升0.74%；建行（0939）開市報5.7元，升0.35%；工行（1398）開市報4.53元，無升跌；新濠國際發展（0200）開市報16.96元，無升跌；中石化（0386）開市報3.47元，跌0.57%。

南方東英恒生科技指數ETF （3033）今日上市。開市報20元。

中芯國際（0981）上半年多賺逾5倍。開市報26.3元，升2.33%。

壹傳媒（0282）CEO張劍虹匯豐個人戶口據報已遭凍結。開市報0.365元，無升跌。

通訊局批准徐敬入股電視廣播（0511）（TVB、無綫），Young Lion與王雪紅分開持股。開市報8.51元，無升跌。

平保（2318）壽險新業務價值按年跌24.4%，符市場預期。開市報84.1元，升0.84%

恒大汽車（0708）中期虧損擴大至22.7億人幣，料恒馳明年上半年試產。開市報27.85元，跌0.89%。

中石油（0857）上半年轉虧蝕近300億人幣，中期息0.08742元人幣。開市報2.66元，升0.38%。

港視（1137）上半年虧轉盈賺1.09億元，下半年GMV目標28至30億。開市報9.9元，升3.56%。

李寧（2331）開市報34.75元，升2.51%；創上市新高，見34.75元。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

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