港股ADR跌120點 工建交農四行業績
文章日期：2020年8月28日 08:59
美股向上，港股ADR則跌120點或0.48%，報25160點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.23%，折合報551.11元；匯控（0005）升0.78%，折合報33.56元；建行（0939）跌1.21%，折合報5.61元。
美期現升0.03%至0.14%，日股現升0.34%，韓股現升0.48%，澳股現跌0.46%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括農行（1288）、國航（0753）、歌禮製藥（1672）、交行（3328）、卓悅（0653）、比亞迪（1211）、比亞迪電（0285）、神州租車（0699）、建行（0939）、工行（1398）、新濠（0200）、世文（0685）、萬華（0426）、中石化（0386）等。
南方東英恒生科技指數ETF （3033）今日上市。
中芯國際（0981）上半年多賺逾5倍。
壹傳媒（0282）CEO張劍虹匯豐個人戶口據報已遭凍結。
通訊局批准徐敬入股電視廣播（0511）（TVB、無綫），Young Lion與王雪紅分開持股。
平保（2318）壽險新業務價值按年跌24.4%，符市場預期。
恒大汽車（0708）中期虧損擴大至22.7億人幣，料恒馳明年上半年試產。
中石油（0857）上半年轉虧蝕近300億人幣，中期息0.08742元人幣。
港視（1137）上半年虧轉盈賺1.09億元，下半年GMV目標28至30億。