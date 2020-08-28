聯儲局主席傑鮑威爾公布一種制定貨幣政策的新策略，將允許通脹在一段時間內超過傳統上允許的水平，此舉可能會導致未來幾年持續的低利率。

鮑威爾於全球央行年會上公布長期目標新聲明，將力求使通脹在較長一段時間內保持在「平均」2%的水平，這意味著在通脹率一段時期低迷後，聯儲會將允許通膨率暫時高於這個水平。

新策略旨在應對多年來過低的通脹，賦予聯儲局更大靈活性，相比過去，聯儲局將可以容忍更加強勁的就業市場及更高的通脹率。鮑威爾表示，實現就業最大化是一個廣泛的，包容性的目標。變化反映出對強勁勞動力市場所帶來好處的肯定，特別是對於中低收入社群的許多人。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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