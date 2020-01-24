鮑威爾推新幣策 道指升160點 標指、納指再創新高
文章日期：2020年8月28日 08:17
傑克遜霍爾研討會論文指，疫情可能為美國經濟留下持久創傷；聯儲局主席鮑威爾亦公布一種制定貨幣政策的新策略，將允許通脹在一段時間內超過傳統上允許的水平，此舉可能會導致未來幾年持續的低利率。
數據方面，美國公布的首但整體數據仍處於高位。次申請和持續申請失業救濟人數均下降；另外，刺激經濟法案仍無結果，民主黨與白宮可能在9月底前都不會達成協議。而據報，微軟聯手Walmart收購TikTok。中美方面，美國貿易代表辦公室稱，中國幾乎已兌現促進農業貿易的所有改革承諾。
美股三大指數個別發展，道指高開52點後，低位升32點，最多升302點，高見28634點，是2020年2月21日29146點後最高。標指再創歷史及收市價計新高，而納指則因收市下跌，僅創歷史新高。
道瓊斯工業平均指數收漲160點，升幅0.57%，報28492點。標普500指數收漲5點，升幅0.17%，報3484點。納斯達克綜合指數收跌39點，或0.35%，報11625點。
Walmart升4.54%，報136.63美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而蘋果跌1.2%，報500.04元，拖低道指41點。
科技股方面，蘋果收市報500.04元，跌1.19%，谷歌母公司Alphabet收市報1628.52元，跌0.94%，亞馬遜收市報3400元，跌1.21%，Facebook收市報293.22元，跌3.51%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.65%，報370點。德國DAX指數收跌0.72%，報13096點；法國CAC 40指數跌0.65%，報5015點；英國富時100指數收跌0.76%，報5999點。
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