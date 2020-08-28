科網股繼續熱炒，並有蔓延至中小型及落後科技股的趨勢，但要小心部分是低位反彈，能否扭轉調整趨勢存疑。微盟（2013）、金山軟件（3888）近個多月相比是少數跟得上行業趨勢，最有機會接力。

恒指昨低開22點後向下，早段最多跌305點、低見25,186點反彈，受制於25,360點回軟，收報25,281點，跌210點或0.83%；國指跌0.96%。中小型股靠穩，恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.31%、0.21%。大市成交1506億元，高於60天平均半成多，入市意欲強。

能源及相關股跌近3%表現最差

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率34比66，升逾3%佔上升股份三成，跌逾3%佔一成半；陽燭對陰燭為31比69。大市連續兩日有約七成股份下跌，但沽盤力度不強，相反上升股份的買盤動力強。

本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，能源及相關跌近3%表現最差，其次電訊、工業跌約2%。

上升行業中，軟件服務急升4%，科技器材、教育均升逾2%，即使表現強勁，亦非全線上升，只有八九成股份上升。食物飲品、汽車及相關升約1%表現亦居前，只有五六成股份上升。

阿里京東網易連日大漲後回氣

阿里巴巴（9988）、京東（9618）、網易（9999）連日大漲後昨回氣，小米（1810）接捧昨大漲逾一成；美團（3690）小回後昨亦升半成。科網巨頭輪流炒作的同時，資金追中小型或落後科網，眾安在線（6060）、金山軟件、微盟、金蝶（0268）、阿里健康（0241）昨升3%至兩成不等。硬件股亦有反彈，惟沽壓不輕，如比亞迪電子（0285）、中芯（0981）昨天一度升逾6%，收市升幅收窄至3%多。

眾安博挑戰7月高位55元

若將中小型或落後科網股分別與恒生科技指數相比，明顯可見強弱不一。阿里健康、金蝶相對科技指數分別於6月底及8月中下滑，形成跑輸指數趨勢；近月金山軟件、微盟相對指數呈現上落，互有領先落後，沒有明顯優勢，但隨着有機會打破僵局，出現跑贏情况，值得留意。

眾安昨急升，初步有扭轉跑輸指數的趨勢，可候回吐於50元吸納，博再次挑戰7月高位約55元。

[劉思明 數據尋寶]