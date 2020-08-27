叙福樓（1978）公布，上半年錄得純利2430萬元，按年減38.9%，收入則按年跌22.3%至4.04億元，不派中期息。當中，來自餐廳營運的收入按年減少21.6%至4.02億元。

按品牌細分，包括叙福樓金閣及煲仔王的粵菜餐廳、牛涮鍋及和平飯店的亞洲菜自有品牌，以及牛角、牛角次男坊、溫野菜及柳氏家的亞洲菜特許經營品牌，上半年在疫情的不利影響下，收入均減少。粵菜餐廳收入按年大跌60.3%至4042.1萬元，除疫情因素，亦與去年4月出售3間粵菜餐廳有關；亞洲菜自有品牌收入則按年跌25.5%至9467.4萬元；而亞洲菜特許經營品牌錄得2.67億元收入，按年減少5.8%。而三大分部當中，亞洲菜自有品牌上半年盈轉虧，蝕2102.1萬元，去年同期為賺958萬元。

不過，期內叙福樓餐廳總數不減反增，亞洲菜自有品牌及特許經營品牌上半年各增一間門店，令餐廳總數增至38間。

叙福樓指，面對今年諸多障礙，公司一直並將繼續積極與業主磋商租金減免，與供應商尋求更優惠的條款，以及加強送餐平台及外賣自取的服務，亦透過管理營運資金水平，以確保良好的流動資金狀況。今年上半年公司的物業租金及相關開支按年減少59.5%至1810萬元，部份與業主提供的租金寛免有關。

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