內地晶片股中芯國際（0981）公布中期業績，上半年純利2.02億美元（約15.76億港元），按年大升5.56倍；營業額18.43億美元（約143.75億港元），按年升26.3%，純利與收入均齊創新高，但不派中期息。

中芯國際今日收報25.7元，升3%。上半年毛利率26.2%，按年上升7.5個百分點；研究與開發開支為3.24億美元，按年減少2.4%。中芯國際指，至今年底前，每月將增加3萬片8吋晶圓產能及2萬片12吋晶圓產能。公司又預計，今年全年將實現健康增長，目標是達到收入15%至19%的雙位數增長。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

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