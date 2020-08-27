中芯國際上半年多賺逾5倍 不派息
文章日期：2020年8月27日 21:40
內地晶片股中芯國際（0981）公布中期業績，上半年純利2.02億美元（約15.76億港元），按年大升5.56倍；營業額18.43億美元（約143.75億港元），按年升26.3%，純利與收入均齊創新高，但不派中期息。
中芯國際今日收報25.7元，升3%。上半年毛利率26.2%，按年上升7.5個百分點；研究與開發開支為3.24億美元，按年減少2.4%。中芯國際指，至今年底前，每月將增加3萬片8吋晶圓產能及2萬片12吋晶圓產能。公司又預計，今年全年將實現健康增長，目標是達到收入15%至19%的雙位數增長。
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