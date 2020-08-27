鷹君集團（0041）旗下各業務因為受新冠肺炎疫情衝擊，令核心盈利按年大減89.2%至8880萬元。該集團的酒店業務更錄得有紀錄以來最差表現，加上需要就投資物業及金融工具的公平值大幅減值，單是投資物業部份已大減值94.03億元，因此整體由盈轉虧，股東應佔虧損高達65.13億元。不過，鷹君期內仍然維持派中期息0.33元，並建議派每股特別中期息1.5元，合共派息1.83元。

鷹君指，上半年的海外酒店業務因為疫情關係而被逼長期關閉，雖然收到各地政府補貼6040萬元，但是稅息折舊前虧損達3.57億元。旗下朗廷酒店（1270）亦不作分派。其從冠君（2778）的管理費收入亦按年跌13.2%至1.91億元，可分派收入按年下跌6.7%至4.82億元。其餘租務組合的租金總收入亦按年下跌13.7%至9670萬元。

推售樓盤方面，該集團疫情期間繼續預售「朗濤」的單位，上半年再售出32個單位，累計預售單位達到443個。預期累計銷售將於10月交付單位後確認。在出售大連綜合用途發展項目投資的餘下利潤入賬方面，由於到7月時尚未收到原定應收到的銷售所得餘款，他們預期有關利潤將不會計入本年度業績。其已展開法律程序追討欠款。

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