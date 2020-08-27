小米集團（1810）昨公布中期業績勝預期，多間大行隨即提高小米出貨量預測及目標價。瑞信發表報告指，小米下半年將推出更多5G手機及入門手機，以提升市場份額，認為是華為禁令下，其中一個主要得益者，將目標價由15.3元升至22.1元，評級「跑贏大市」，以反映集團智能手機市場份額提升及互聯網服務表現健康等。

小米今天股價破頂上揚，收報21.35元，升11.43%。摩根士丹利發表報告指，小米在智能手機市場佔有率提升，加上新手機遊戲增長動能強勁，將小米明年智能手機銷量預測，上調至1.7億部，目標價由20元升至24元，維持評級「增持」。

高盛發表報告表示，小米上季業績勝市場預期，綜合2021年及2022年預測，將小米的目標價，由原來的14.3元，上調至22.5元，相當於市盈率20倍，維持評級「買入」。

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曾淵滄教授

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