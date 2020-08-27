華潤電力總裁唐勇發聲明 否認申請移民塞浦路斯
文章日期：2020年8月27日 21:14
卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）近日發表調查報道，披露塞浦路斯近年向全球各地近2500名投資移民申請人士批出護照，指當中有包括碧桂園（2007）大股東楊惠妍、華潤電力（0836）總裁唐勇等500名中國人。潤電及唐勇今晚分別發表聲明，稱從未申請且並未取得塞浦路斯護照或其他塞浦路斯居留身份。
據卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）報道，塞浦路斯政府於2013年推出「塞浦路斯投資計劃」，招徠並無犯罪記錄的外籍人士通過投資房地產等方式申請「黃金護照」，投資門檻為215萬歐元。根據計劃，申請者獲批「黃金護照」後毋需定居於塞浦路斯，且可憑護照在歐盟27個成員國（包括當時尚未脫歐的英國）通行、就業及使用銀行服務。
報道稱取得一份「塞浦路斯文件（The Cyprus Papers）」，揭露2017年至2019年間獲發「黃金護照」申請人資料，當中922人來自俄羅斯、482人來自中國、100人來自烏克蘭，並指出中國申請人中，包括楊惠妍、唐勇及多名內地人大代表、政協委員。
不過，潤電及唐勇今日發表聲明，強調從未申請且並未取得塞浦路斯護照或其他塞浦路斯居留身份，指不實信息「已經損害本人合法權益」，要求媒體或機構停止傳播相關信息，並保留法律追究權利。
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