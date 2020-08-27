康宏環球（1019）發出通告，更新集團控告安永會計師事務所訴訟發展，該集團發言人指出，根據目前的資料和早在2018年向安永的提出申索，申索金額超過9億元。

康宏指，因應安永負責該公司及其附屬公司截至2013，2014，2015及2016年底止四個財政年度的財務審計報告中，涉及到疏忽及違約情况，因此提出索賠。康宏在去年12月30日於高等法院正式提出案件，並於今年8月24日作更新。

康宏對案件的觀點是，前任管理層，例如曹貴子、麥光耀等人於期內作出各種不法行為，有損康宏的利益，包括收購信盈國際、第一信用（8215）、匯財金融、Zeed Asia和中國綠色食品（0904）；向資本投資者入境計劃債券申請人提供貸款；挪用與國投證券和康宏證券有關的資金作為配售費等。

康宏相信，作為一間符合標凖、稱職並履行責任的財務審計公司，安永應該一早向當時公司的審計委員會、董事會以及相關監管機構，包括港交所、證監會、廉政公署及警方報告，指出前任管理層的不當行為。倘若安永有履行職責，應該可以預先作出適當安排，康宏亦可以把源自前任管理層所造成的傷害及損失減少。

今次索償的損失項目，包括因長期停牌、投資第一信用、借予中國綠色食品的貸款、資本投資者入境計劃債券的配售費、支付信盈國際的諮詢費、不必要的核數費等而引起的損失。

此外，康宏因應前管理層打理期間，於2014年收購持有Nippon Wealth Ltd的OJBC公司股份，代表其本身及Nippon Wealth及OJBC的股東，向日本新生銀行等，及7名Nippon Wealth Ltd的董事提出訴訟，該等董事在向新生銀行推薦出售消費者金融業務，違反職責，價值被低估等，追究責任及賠償。