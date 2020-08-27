騰訊（0700）有份投資、內地支付平台移卡（9923）公布上半年業績，收入按年升5.1%至10.77億元（人民幣，下同），毛利率升3個百分點至30.7%；純利錄得2.23億元，去年同期則錄1864.8萬元虧損，不派息。

收入按業務劃分，一站式支付服務錄8.85億元，按年跌11%；科技賦能商業服務按年急升5.4倍至1.92億元。

截至今年6月底，移卡的一站式支付服務總支付交易量6346.37億元，按年下跌16.3%。活躍支付服務客戶數目錄469.2萬，按年下滑2.2%；商業服務客戶數目則升1.75倍至58.5萬。

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

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