移卡中期賺2.23億 不派息
文章日期：2020年8月27日 21:00
騰訊（0700）有份投資、內地支付平台移卡（9923）公布上半年業績，收入按年升5.1%至10.77億元（人民幣，下同），毛利率升3個百分點至30.7%；純利錄得2.23億元，去年同期則錄1864.8萬元虧損，不派息。
收入按業務劃分，一站式支付服務錄8.85億元，按年跌11%；科技賦能商業服務按年急升5.4倍至1.92億元。
截至今年6月底，移卡的一站式支付服務總支付交易量6346.37億元，按年下跌16.3%。活躍支付服務客戶數目錄469.2萬，按年下滑2.2%；商業服務客戶數目則升1.75倍至58.5萬。
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