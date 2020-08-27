中石油（0857）上半年蝕299.83億元（人民幣，下同），符合市場預計介乎285億元至412.34億元虧損區間。市場亦關注中石油以2687億元對價向國家管網公司出售管道業務，從而獲得29.9%股權及1192億元現金的情況下會否派發特別息，但中石油財務總監柴守平今日在業績電話會議上未有言明。

柴守平指，在上半年錄得大額虧損之下，中期息派0.08742元，按年增12.6%已算積極，亦會繼續維持派息率不低於45%的政策。另外，柴守平表示，預計下半年國際油價表現會較上半年好，料全年布油可升至每桶41美元至43美元水平。

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