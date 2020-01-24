美國國務卿蓬佩奧昨日在政府網站出聲明批評，匯豐阻止壹傳媒（Next Media）（0282）駐香港管理人員使用信用卡及個人銀行帳戶。《蘋果日報》報道，壹傳媒CEO張劍虹對該報證實，其匯豐銀行的個人戶口未能提款及轉帳，但信用卡仍能使用。

報道引述張劍虹指，匯豐限制其戶口功能前並無事先通知他，他是在使用戶口服務時，才發現部分功能未能使用。他估計，其個人戶口是在8月10日、即壹傳媒管理層被警方拘捕後出現限制，而其他被捕的員工都有類似情況。張劍虹指，目前正透過律師向匯豐了解詳情。

另壹傳媒創辦人黎智英的助手Mark Simon亦向《路透》指，自己的個人及信用卡戶口已被凍結，而黎智英的個人及私人商業戶口同樣已受限制，惟壹傳媒的公司戶口未有被關閉。報道引述匯豐倫敦發言人指，拒絕評論有關蓬佩奧的言論及壹傳媒的指控。

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