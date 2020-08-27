亞洲電視（0707）發盈利警告，預計截至6月底止六個月錄得的公司擁有人應佔之未經審核綜合虧損，將按年大幅減少。

公司表示，虧損預期減少，主要由於確認衍生金融工具的收益4443.7萬元(人民幣．下同)，由於需重新評估根據特別授權待完成可換股債券的認購後將發行的第二階段可換股債券；按公平值計入損益賬之財務資產之公平值損失，按年減少約630.4萬元；並無就去年同期確認的出售無形資產收益1102.5萬元；以及應佔聯營公司虧損、聯營公司減值及視作出售一間聯營公司按年增加約2694.5萬元的淨效果。

亞洲電視全日收報0.039港元，下跌2.5%。

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相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

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