恒生投資管理宣布推出恒生科技指數ETF（3032），將在9月4日上市，每手交易數量為200個基金單位，以發行價約7元計算，入場費1400元。管理費為每年0.55%，全年經常性開支比率估計為0.87%，擬於每年9月派息，預計年跟蹤偏離度為-0.94%。

恒生指，該行科技指數ETF所設定的管理費，較其他同類型的 ETF 收費相對更低，更適合各大投資者作長線投資。該行亦希望，全年經常性開支比率亦維持於較市場同類型產品低的水平。該ETF為繼恒指（2833）、國指（2828）後推出的新ETF，以追蹤恒指公司的第三條旗艦指數。截至7月底，以資產管理規模計，恒生投資管理的ETF市場佔有率為24%。

記者：歐陽偉昉

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