佳兆業：全年1000億人幣售樓目標不變
文章日期：2020年8月27日 18:04
佳兆業（1638）面對新冠肺炎疫情影響下，集團副總裁吳建新表示，已經在春節後安排上線銷售，並且控制銷售及融資成本，並且加快推進舊改項目，因此今年有信心達到原先預期今年全年的1000億元(人民幣．下同)售樓目標。該集團亦致力將淨負債率進一步降低，到上半年已經降至130%，料在今年全年會降至120%。
他又說，集團會透過提升利潤率、現金流，繼而增加銷售貨值，加強銷售回款率。他指出，集團在過去三年半，只將有息負債增加100億元而已，未來不單有意降低該等有息負債，合約銷售更保持年複合增長40%。長遠會借助長債用作償還短債，及擴大海外及銀行融資渠道，藉此降低淨負債率水平。
集團主席郭英成表示，可持續發展及穩健最為重要，對佳兆業而言，發展地產及城市更新項目為集團主業，繼較早前分拆物管公司上市之後，集團會圍繞城市管理及公共服務冀有更大發展，並且已經嘗試參與醫療、教育領域，及於將業務涵蓋渡假、旅遊及遊樂，冀幫助補足深圳市的發展。
執行董事及行政總裁麥帆則稱，全年集團預計會轉化10個舊改項目，可售面積近160萬平方米，涉及貨值逾740億元。今年上半年集團的購地成本222.08億元，新增土地儲備有74%位於大灣區。
記者：陳偉燊
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