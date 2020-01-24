經營AEON百貨的永旺（0984）公布，截至今年6月30日，上半年錄得虧損7202.9萬元，虧損按年收窄77.1%。其中香港部分業務虧損錄得6660萬元，較去年同期虧損收窄22.4%；內地業務轉虧為盈，錄得210萬元盈利。

每股虧損0.277港元，去年同期為0.5734港元。集團派中期息每股0.05港元。去年同期派每股0.22港元。永旺今日收報2.31元，升0.43%。

收益方面，公司收入按年增6.8%，錄得51.58億元，來自香港收入按年增15.9%至24.23億元，來自內地收入按年跌0.1%至27.34億元，部分由於增長被人幣兌港幣貶值抵銷。銷售額方面，內地線下零售消費銷售額按年跌17.7%。香港在線消費銷售額按年升14.3%。毛利率則微跌1.3個百分點，至28.2%。

管理層今日於記者會指出，中期業績提升，主要可歸因于大型店鋪改裝後提升吸引力，荃灣、尖沙咀店客流量分別增16.7%及8.8%，而公司特價優惠日銷量亦躍升兩成；此外，亦因為AEON繼續引入自家品牌、提升了運營效率，例如將自助售貨機數量由64個提升到211個。

管理層續指，下半年開店計劃方面，預計於第三季度加快開設Living Plaza分店，因其產品較受歡迎，目標為全年多開15家，至年底可達到共計61家分店。於內地方面，則計劃下半年開設2間小型超市。

此外，根據中期報告披露，永旺上半年獲得政府補助1710.3萬元，其中1547.7萬元為新冠疫情相關補助。公司申請保就業計劃第一檔，承諾今年8月31日前不裁員，於8月已收到補助港幣5994.4萬元，作為公司3個月的薪酬成本補償。

記者：馬迪帆

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