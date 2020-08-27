附屬公司受美制裁 中交建：核心裝備未使用或進口美國技術
文章日期：2020年8月27日 17:57
美國宣布對24間參與南海建島中國企業制裁，中交建（1800）發布通告，表示名單包括公司五家附屬公司，分別為中交疏浚，中交疏浚的三家附屬公司（中交天津航道局、中交上海航道局和中交廣州航道局），及中交第二航務工程局。
根據該決定，美國出口管制條例下的供應商，須申請許可才可以向前述五家附屬公司出口、再出口及轉讓產品或技術。中交疏浚等附屬公司開展的疏浚業務為該行業務之一，根據2019年年報顯示，對該行新簽合同額、營業收入貢獻約為6%。
該行的疏浚業務主要以中國境內航道疏浚、吹填造地、環保疏浚等工程為主，境外業務佔比較小，且未在美國開展任何業務，核心裝備未使用或進口美國技術。公司正就該決定對本公司的業務和經營的潛在影響進行綜合評估，將在適當的時候發佈進一步的公告。
記者：歐陽偉昉
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