美國宣布對24間參與南海建島中國企業制裁，中交建（1800）發布通告，表示名單包括公司五家附屬公司，分別為中交疏浚，中交疏浚的三家附屬公司（中交天津航道局、中交上海航道局和中交廣州航道局），及中交第二航務工程局。

根據該決定，美國出口管制條例下的供應商，須申請許可才可以向前述五家附屬公司出口、再出口及轉讓產品或技術。中交疏浚等附屬公司開展的疏浚業務為該行業務之一，根據2019年年報顯示，對該行新簽合同額、營業收入貢獻約為6%。

該行的疏浚業務主要以中國境內航道疏浚、吹填造地、環保疏浚等工程為主，境外業務佔比較小，且未在美國開展任何業務，核心裝備未使用或進口美國技術。公司正就該決定對本公司的業務和經營的潛在影響進行綜合評估，將在適當的時候發佈進一步的公告。

記者：歐陽偉昉

擁抱新經濟的戰略 視像投資研討會Webinar

相比納指和內地股巿的新經濟股份愈來愈吃重，香港股巿仍以舊經濟佔極大比重。當舊經濟模式漸漸失去動力，究竟如何在擁抱新經濟同時尋找到投資好機會？

講者：

曾淵滄教授

日期：2020年9月4日(星期五)

時間：下午8:00至9:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64748.htm

其他報道

通訊局批准徐敬入股TVB Young Lion與王雪紅分開持股

金管局再入市 沽出34.88億港元

亞洲金融中期轉虧蝕近2990萬元 息1仙

內媒指TikTok CEO與張一鳴在分拆業務出現分歧

平保壽險新業務價值按年跌24.4% 符市場預期

恒大汽車中期虧損擴大至22.7億人幣 料恒馳明年上半年試產

首隻恒生科技指數ETF明天推出 入場費1500元

中石油上半年轉虧蝕近300億人幣 中期息0.09793元

港視上半年虧轉盈賺1.09億元 下半年GMV目標28至30億

澳門金管局：擬籌建中央證券托管系統 供內地及葡語國家直接融資