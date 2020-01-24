通訊事務管理局公布，批准電視廣播（0511）（TVB、無綫）就涉及Young Lion Holdings的股份轉讓而提出的股權結構變動申請。YLH原本透過其全資附屬公司間接持有無綫26%的具表決權股份。通過有關交易，Young Lion的現有股東將部分股份轉讓予徐敬控制的公司Ever Port Limited。

通訊局同時亦批准，由台灣商人王雪紅間接持股的Profit Global Investment Ltd及相關人士的申請，准許該等人士以「受限制表決控權人」的身份，持有無綫3.9%的具表決權股份，作為是次無綫股權結構變動的其中部分。

是次股權變動交易於今日完成，無綫的股權結構變動亦隨即生效。在交易完成後，Young Lion持有無綫的具表決權股份由26%減至22.1%，而王雪紅等PGIL及相關人士則悉售持有的Young Lion股份以換取無綫3.9%的具表決權股份。Young Lion仍然是無綫的主要股東，徐敬則成為Young Lion持有無綫22.1%的具表決權股份的最終表決控權人。

通訊局又指，信納無綫在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》及其本地免費電視節目服務牌照內對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。

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