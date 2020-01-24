TikTok行政總裁Kevin Mayer上任不足3個月便離職。內媒《新浪科技》報道，Kevin Mayer與字節跳動創辦人張一鳴在分拆業務出現分歧，Kevin Mayer離職後，張一鳴在董事會恐更孤立無助，不排除會失去TikTok控制權。

報道引述消息人士指，Kevin Mayer原是由字節跳動的美國機構投資者引薦給張一鳴，TikTok當時正面臨美國外國投資委員會(CFIUS)的國家安全審查，故集團需要尋求一名在美國有知名度的管理層，擔當公司對外代言人，助公司過渡難關。

據報，曾在迪士尼工作的Kevin Mayer有「巴斯光年」之稱，作風強硬又具冒險精神，一度被視為迪士尼CEO的接班人。他在資本領域和政府關係都長袖善舞，人脈甚廣，成為張一鳴的最適合的人選。

不過，當美國政府開始「封殺」TikTok時，Kevin Mayer與張一鳴意見有所分歧，Kevin Mayer不認同拖延戰略，希望盡快有結果。他贊成跟美國政府和解，可以拆分TikTok美國甚至全球業務，以避免TikTok被禁，惟張一鳴想盡量探索是否有機會保持全球業務的完整性。報道引述知情人士稱，Kevin Mayer認為盡快滿足美國政府的要求以避免制裁，對TikTok最為有利。

報道又指，字節跳動的海外投資者包括紅杉資本(Sequoia Capital)、General Atlantic、老虎基金等亦向張一鳴施壓，建議為TikTok業務引入戰略投資者，或出售TikTok美國的控股權，但有關建議都遭到張一鳴的堅決抵制，雙方甚至出現過激烈紛爭，而在一系列內部施壓中，Kevin Mayer都站在美國資本的一方。

報道稱，Kevin Mayer的突然離職，疑似是海外投資者對張一鳴的再度施壓，估計TikTok最終要出售美國業務，而張一鳴更大的挑戰是如何保存TikTok的全球業務。

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